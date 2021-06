Covid: assessore Lazio, in prima settimana oltre 10 mila vaccini in farmacia, un successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella prima settimana di avvio delle vaccinazioni in farmacia, sono state 10.645 le somministrazioni effettuate del vaccino monodose Johnson&Johnson. Oltre 5mila a Roma e altrettanto nelle altre province del Lazio, fra cui spicca Frosinone con 1.379 somministrazioni". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Le farmacie della Asl Roma 1 sono quelle che ne hanno fatte di più, con 2.305 somministrazioni. Un vero successo che rafforza strutturalmente la rete territoriale. Le farmacie, accanto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, dovranno essere la spina dorsale del prosieguo della campagna vaccinale del prossimo autunno. Inoltre, per l'intero mese di giugno sono previste oltre 62mila vaccini J&J destinati alla rete della farmacie. Avremmo sicuramente sperato in una dotazione maggiore di dosi ma, purtroppo, per quanto riguarda J&J ancora vi sono difficoltà di approvvigionamento".(Com)