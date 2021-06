Roma: Corbucci-Sorrentino (Pd), la madonnina resterà l suo posto a Piazza Sempione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il monumento sacro della Madonnina resterà al suo posto in Piazza Sempione. Siamo sempre stati contrari al suo spostamento, ma abbiamo atteso la conclusione del percorso partecipativo con la cittadinanza che ha dimostrato come questa posizione fosse maggioritaria anche fra i residenti del quartiere. Non spostare il monumento non pregiudica in alcun modo la realizzazione di una zona pedonale davanti il palazzo che ospita la sede istituzionale del III Municipio. Anche su questo intervento, tuttavia, accoglieremo diverse proposte che sono arrivate dai cittadini e dai comitati di quartiere e che sono state sintetizzate in un atto votato dal consiglio municipale. Per il Partito Democratico le scelte vanno sempre condivise con la cittadinanza”. Lo dichiarano in una nota Riccardo Corbucci e Simona Sortino, coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma e Presidente della commissione ambiente del III Municipio. (Com)