Medio Oriente: leader di Hamas al Cairo per colloqui intra-palestinesi

- Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico del movimento palestinese Hamas, che controlla di fatto la Striscia di Gaza, è arrivato al Cairo dalla Turchia, su invito delle autorità egiziane, per tenere un dialogo tra le fazioni palestinesi. Haniyeh terrà colloqui con i funzionari egiziani riguardo al cessate il fuoco con Israele, al meccanismo per la ricostruzione di Gaza e alla fine della divisione palestinese. Una delegazione del movimento palestinese Fatah, guidata da Jibril Rajoub, arriverà per tenere colloqui simili con le autorità egiziane, e incontrerà Haniyeh e altre fazioni palestinesi. Con la visita di Haniyeh nella capitale egiziana si consolida il duplice ruolo di mediazione assunto dall'Egitto, da un lato rispetto alla frattura esistente fra i principali gruppi palestinesi (su tutti Hamas e Fatah), dall'altro in rapporto alle ostilità fra fazioni palestinesi e Israele, esplose nuovamente lo scorso 10 maggio con lanci di razzi da Gaza e raid aerei israeliani sull'enclave. (Cae)