Rifiuti: Gasparri (FI), discarica a Roma ipotesi assurda

- "Una discarica dentro Roma è un'ipotesi assurda. Non è una questione politica, ma di buon senso. Roma ha avuto per decenni la discarica più grande d'Europa, a Malagrotta, e ha già dato. Zingaretti e la Raggi la smettano di accanirsi su Roma e di far pagare sempre gli stessi". Lo dichiarano in una nota Maurizio Gasparri senatore e coordinatore di Roma di Forza Italia, Piergiorgio Benvenuti responsabile dipartimento ambiente Forza Italia Roma e Pasquale Calzetta responsabile periferie Forza Italia Roma. "Gualtieri e gli altri candidati a sindaco del Pd vogliono la discarica? Allora dicano dove, se hanno il coraggio. Zingaretti lasci perdere l'idea di una discarica a Roma. Non perda altro tempo a rovesciare su altri la responsabilità di scelte che non ha il coraggio di fare. I cittadini hanno bisogno di risposte immediate, e la Regione Lazio deve assumersi le sue responsabilità. I cittadini di Roma sono stanchi di essere utilizzati come strumento per un'eterna campagna elettorale. Una discarica dentro la città è impossibile: lo sa Zingaretti, lo sa il Pd e lo sa la Raggi. Il silenzio dei candidati a sindaco del centrosinistra è imbarazzante. Proporre oggi la costruzione di una discarica dentro Roma è una posizione assurda che non tiene conto delle numerose altre soluzioni possibili. Il territorio di Roma ha già pagato abbastanza".(Com)