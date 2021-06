Burkina Faso: Unhcr, 3.300 persone in fuga dopo gli attacchi di Solhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 3.300 persone sono state costrette a sfollare dalle loro case dopo la serie di attacchi che lo scorso fine settimana ha colpito il villaggio di Solhan e altre località nel nord-est del Burkina Faso, provocando in totale 160 morti. Lo ha riferito oggi l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), che dalla voce del rappresentante Babar Baloch ha fermamente condannato le uccisioni. "Circa 40 persone sono state gravemente ferite e portate negli ospedali della regione e della capitale Ouagadougou", ha detto il portavoce nel corso di un briefing a Ginevra. "Temendo per la propria vita, 3.300 persone sono fuggite nei villaggi vicino a Sebba e Sampelga, e tra loro più di 2mila bambini ed oltre 500 donne", ha detto Baloch. Il portavoce dell'Unhcr ha spiegato che le persone in fuga sono arrivate nelle località di destinazione "con pochissimo o nessun possesso" e che la maggior parte di loro è stata "generosamente accolta dalle famiglie locali che condividono quel poco che hanno". In questa situazione, Unhcr e i suoi partner, lavorando a stretto contatto con le autorità locali, stanno allestendo 200 rifugi e assistendo gli sfollati, indicando nel contempo che "sono necessarie più risorse per aumentare gli aiuti". (segue) (Res)