Burkina Faso: Unhcr, 3.300 persone in fuga dopo gli attacchi di Solhan (2)

- Baloch ha ricordato che questo massacro avviene solo poche settimane dopo che uomini armati hanno preso di mira veicoli dell'Unhcr e dei suoi partner sulla strada che collega la città di Dori al campo di Goudoubo, dove si trovano 12.200 rifugiati e richiedenti asilo. Sebbene l'attacco non abbia ferito nessuno, ha sottolineato il portavoce, l'episodio dimostra che la presenza di gruppi armati in diverse regioni rende più pericolosa la distribuzione degli aiuti. Solhan è un piccolo comune situato a una quindicina di chilometri da Sebba, capoluogo della provincia di Yagha che ha registrato negli ultimi anni numerosi attacchi attribuiti a jihadisti legati ad al-Qaeda e allo Stato islamico, in una zona che è vicina ai confini con il Mali e il Niger. Il massiccio attacco di Solhan è stato peraltro seguito a stretto giro da un altro, compiuto venerdì sera tardi, contro il villaggio di Tadaryat, situato nella stessa regione e nel quale sono state uccise almeno 14 persone. Dal 2015 le violenze nella regione hanno provocato la morte di più di 1.400 persone e lo sfollamento di oltre un milione di altre. (Res)