Covid: ricordo vittime all'inaugurazione anno accademico Statale di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le note del "Nuovo Cinema Paradiso" di Ennio Morricone, suonate da violino e pianoforte, hanno ricordato le vittime del Covid, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Statale di Milano, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Di solito la cerimonia che inaugura l'anno accademico serve a fare il punto sul proprio ateneo, con numeri e cifre, come si è fatto lo scorso anno, inaugurando a febbraio, pochi giorni prima della sospensione della didattica. Quest'anno la data un po' avanzata, e quel che è accaduto, risparmiano a noi tutti questo rito. E del resto, ricordando le scorse inaugurazioni, è difficile non vedere di nuovo qui con noi – ricordo il posto esatto in Aula Magna – persone che non ci sono più, portate via dal Covid. Li ricorderemo con un breve brano musicale. E con loro ricorderemo tutte le vittime della pandemia", ha detto il rettore dell'ateneo milanese, Elio Franzini, spiegando che quella di oggi non è propriamente una cerimonia di inaugurazione, ma di testimonianza del fatto che "andiamo avanti, che non siamo mai stati fermi". Esempio ne è il fatto - ha sottolineato il rettore - che "siamo l'università quarta al mondo per gli studi sul Covid (senza dimenticare lo sforzo dei nostri sanitari)". (Rem)