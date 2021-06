Covid: Coldiretti, balzo del 61 per cento delle vendite nei mercati all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voglia di libertà fa volare la spesa nei mercati all'aperto con il commercio ambulante che registra un balzo del 61 per cento delle vendite, mentre in controtendenza il calo maggiore con una riduzione del 10 per cento si verifica per le piccole botteghe alimentari. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio al dettaglio ad aprile, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ad influenzare l'andamento degli acquisti sono stati l'allentamento delle restrizioni e degli spostamenti, ma anche - sottolinea la Coldiretti in una nota - i vincoli posti alla ristorazione che hanno contribuito al valore positivo della spesa alimentare sia su base mensile che annuale. A cambiare per l'emergenza Covid è stata la mappa della spesa delle famiglie con una decisa svolta green che ha favorito l'acquisto di prodotti considerati più salutari e più vicini al territorio per sostenere l'occupazione e l'economia locale. Un comportamento che ha spinto il successo dei mercati di vendita diretta degli agricoltori di "Campagna amica" che hanno incrementato le vendite del 26 per cento secondo l'indagine Coldiretti/Ixè, trainati da una nuova sensibilità degli italiani verso i cibi salutari - conclude la nota - ma anche dalla volontà di recuperare un contatto diretto con chi coltiva i prodotti che si portano in tavola, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. (Com)