Brasile-Italia: al via il 17 giugno la seconda edizione di “8 ½ Festa del Cinema italiano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il prossimo 17 giugno la seconda edizione di “8 ½ Festa del Cinema italiano” organizzata in Brasile, una rassegna cinematografica in programma fino al 27 giugno. Come lo scorso anno, anche in questa seconda edizione, il Festival affronta la sfida di offrire un'edizione completamente online, disponibile in tutto il paese, con una qualità all'altezza dei film in programmazione: una selezione dei migliori film italiani degli ultimi anni, gran parte dei quali ancora inediti in Brasile. Quest’anno, si legge in una nota della Farnesina, è in programma una sezione speciale dedicata ad Alice Rohrwacher, una delle più prestigiose registe italiane contemporanee. Nel 2020, la manifestazione offrì la visione gratuita di 20 film, raggiunse i 154.380 spettatori, con 90mila utenti diversi da tutte le regioni del Brasile. (segue) (Com)