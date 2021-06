Brasile-Italia: al via il 17 giugno la seconda edizione di “8 ½ Festa del Cinema italiano” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “8 ½ Festa del Cinema Italiano” è organizzato in Brasile dall’Associazione Il Sorpasso e Risi Film Brasil e promosso dagli Istituti Italiani di Cultura di Rio de Janeiro e San Paolo con il supporto istituzionale di tutta la rete diplomatico-consolare italiana in Brasile e dell'Istituto Cinecittà Luce. La programmazione completa con i film e gli orari delle proiezioni, nonché le modalità per registrarsi, sono disponibili sul sito ufficiale. La visione sarà possibile anche su piattaforma Looke. (Com)