Covid: Mattarella, non rimuovere ricordo e insegnamenti

- Dopo la pandemia, bisogna “mantenere alta l’attenzione su quanto è avvenuto. Siamo sulla buona strada per uscire dall’emergenza ma il traguardo non è stato ancora raggiunto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi di Milano. Tuttavia, quando poi l’emergenza sarà finita, ha aggiunto, “sarà bene tenere presente questa tragedia, non rimuovere il ricordo e gli insegnamenti”.(Rin)