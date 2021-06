Repubblica Centrafricana: Consiglio di sicurezza Onu, garantire sicurezza dei Caschi blu nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato le autorità ed altre forze della Repubblica Centrafricana a garantire la sicurezza dei Caschi blu che operano nel Paese. Lo ha riferito alla stampa internazionale Mankeur Ndiaye, inviato speciale delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana, secondo il quale i membri del Consiglio di sicurezza "hanno condannato fermamente le continue violazioni dei diritti umani, gli abusi e le violazioni del diritto internazionale umanitario nella Repubblica Centrafricana e hanno sottolineato la necessità di assicurare alla giustizia i loro autori", precisando che gli attacchi contro le forze di pace delle Nazioni Unite "possono costituire crimini di guerra". Il Consiglio ha quindi invitato le autorità "e tutte le forze presenti sul campo a coordinare e ad adottare tutte le misure appropriate per migliorare la sicurezza e la protezione delle forze di pace e del personale delle Nazioni Unite". La posizione del Consiglio Onu arriva dopo che la Francia ha sospeso gli aiuti di bilancio e la cooperazione militare con il governo della Repubblica Centrafricana, accusando le autorità di Bangui di essere "complici" in una campagna di disinformazione sostenuta dalla Russia. Sulla base di questa decisione il ministero degli Esteri francese ha sospeso "fino a nuovo ordine" 10 milioni di euro in aiuti di bilancio al governo della Repubblica Centrafricana. (segue) (Res)