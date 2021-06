Russia: Lavrov discute di Ucraina e Nagorno-Karabakh con gli omologhi di Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha avuto dei colloqui telefonici con i ministri degli Esteri francese e tedesco, rispettivamente, Jean-Yves Le Drian ed Heiko Maas. È quanto reso noto dall'ufficio stampa del ministero russo. I ministri hanno discusso di Ucraina e Nagorno-Karabakh, così come della situazione nella regione dei Balcani. "È stata sottolineata la mancanza di alternative agli accordi di Minsk (che regolano il cessate il fuoco nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina) e la necessità che tutte le parti adempiano ai propri obblighi", ha riferito il ministero degli Esteri russo. Durante i colloqui, è stato inoltre affermato che le autorità ucraine stanno perseguendo un percorso di "indulgenza nei confronti dei neonazisti", oltre a dei processi di "ucrainizzazione violenta delle minoranze nazionali" e "soppressione degli oppositori politici e dei media". Il ministro Lavrov ha chiesto, inoltre, la chiusura dell'ufficio dell'Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina. I tentativi di nominare un nuovo inviato, ha detto, sono "incompatibili con gli interessi della stabilizzazione" del Paese balcanico se avvengono senza il consenso nel comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace e senza il Consiglio di sicurezza dell'Onu.(Rum)