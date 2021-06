G7: Johnson spingerà per un nuovo "piano Marshall" sul Clima per Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, spingerà gli altri leader del G7 ad appoggiare piani per l'istituzione di un nuovo "piano Marshall" sul cambiamento climatico per aiutare Paesi in via di sviluppo a ridurre la propria dipendenza dalle fonti non rinnovabili e limitare così il riscaldamento globale. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Times", il primo ministro intende utilizzare il summit in Cornovaglia, a Carbis Bay, previsto per questo fine settimana per raggiungere un accordo di massima con le più grandi economie del mondo perché appoggino una serie di progetti legati all'energia rinnovabile su larga scala in Africa e Asia. Il primo ministro descriverebbe il piano come "l'iniziativa verde e pulita", e sarebbe vista a Downing Street come cruciale per riuscire ad ottenere l'impegno necessario da parte delle economie in via di sviluppo per limitare l'aumento della temperatura globale media a 1,5 gradi durante la conferenza sul clima Cop26, prevista il prossimo mese di novembre a Glasgow. Downing Street avrebbe già dato mandato ai dicasteri di redigere delle bozze con proposte di legge e politiche su come il Regno Unito potrebbe contribuire a tale fondo, ma il Tesoro sarebbe contrario a qualsiasi impegno di spesa del Regno Unito prima della spending review prevista per il prossimo autunno. (Rel)