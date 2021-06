Roma: giovane tedesca picchiata e violentata per due anni, arrestati due pachistani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per due anni è stata picchiata e costretta a subire le violenze sessuali di due uomini che non le permettevano di uscire di casa, fino a quando non ha trovato il momento opportuno per scappare e chiedere aiuto. La vicenda si è consumata a Cesano di Roma dove la ragazza tedesca, oggi 21enne, è arrivata due anni fa assieme al suo compagno di 29 anni pachistano. Nella casa in cui i due sono andati a vivere, abitava un altro pachistano di 36 anni con precedenti penali. Nel corso di questo periodo la ragazza è stata costretta a vivere reclusa all’interno dell’appartamento assieme ai due uomini, costretta nel tempo a subire violenze e abusi sessuali. Il 27 maggio 2021, finalmente approfittando di un momento di distrazione da parte dei suoi aguzzini è riuscita a scappare di casa e chiedere aiuto ad un passante, il quale ha accompagnato la giovane presso la stazione dei carabinieri di Cesano. La gravità della situazione ha portato i militari ad arrestare i due uomini, rinchiusi presso la casa Circondariale di Rieti contestando loro i reati di maltrattamenti contro convivente, lesioni personali e violenza sessuale in concorso. Il Giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta della competente Procura ha convalidato l’arresto ed ha emesso la misura cautelare nei confronti dei due stranieri. (Rer)