Ambiente: Fico, riflettere sul ruolo vitale del mare

- La salvaguardia del mare “impatta in modo significativo sulla sostenibilità e sulla qualità dell’ambiente e del clima e, al tempo stesso, crea grandi potenzialità di sviluppo per le nostre comunità”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata mondiale degli Oceani che, a suo dire, rappresenta un “momento per riflettere sul ruolo vitale di questo elemento naturale e sul dovere della collettività umana di interagire in modo sostenibile con esso, per il bene delle generazioni future e per la sopravvivenza dello stesso pianeta”. Fico, nel suo post, ha ricordato che dal rapporto Onu sullo stato di avanzamento dell’Agenda 2030 emerge “la necessità di implementare urgentemente una gestione sostenibile degli oceani per scongiurare ripercussioni a lungo termine sull’ambiente marino, causate principalmente dall’inquinamento, dal riscaldamento delle acque e dall’acidificazione dei mari”. (segue) (Rin)