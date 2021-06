Repubblica Ceca: Covid, da oggi decade l'obbligo di mascherina per alunni e docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi nelle scuole ceche alunni e docenti non dovranno più indossare le mascherine contro il coronavirus durante le lezioni. Lo rende noto l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". L'obbligatorietà delle mascherine resta tuttavia in vigore nelle regioni di Zlin, Boemia meridionale e Liberec. Studenti e personale scolastico dovranno peraltro continuare a indossarle su tutto il territorio nazionale negli intervalli tra le lezioni. Il ministro della Sanità, Adam Vojtech, avrebbe voluto che l'obbligo restasse in vigore almeno fino alla fine dell'anno scolastico. (Vap)