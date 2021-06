Mauritania: partiti di opposizione chiedono al governo di fornire sicurezza ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni partiti dell'opposizione in Mauritania hanno invitato il governo a prendere quanto prima tutte le misure possibili al fine di preservare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e degli stranieri residenti nel Paese. Una lettera firmata da quattro partiti ha chiesto il ripristino e la modernizzazione del sistema di sicurezza, di punire i responsabili della situazione attuale e di garantire che i criminali non sfuggano alla giustizia. I partiti hanno espresso la loro forte insoddisfazione per quella che hanno descritto come "l'indifferenza e l'inerzia delle autorità di fronte alla gravità del flagello della droga, che sta trascinando un numero crescente di nostri giovani nel circolo della delinquenza e della criminalità". La lettera invita i cittadini ad esercitare maggiore cautela e a collaborare con le forze dell'ordine e le autorità competenti, per far fronte a questa situazione definita "pericolosa". (Res)