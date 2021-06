Repubblica Ceca: Covid, intervallo ridotto tra le somministrazioni del vaccino di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervallo tra la prima e la seconda dose del vaccino contro il coronavirus di Moderna è stato ridotto in Repubblica Ceca. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". Finora il richiamo avveniva tra 38 e 42 giorni dalla prima inoculazione. Ora avverrà tra 25 e 35 giorni dopo. Nessun cambiamento coinvolge invece le somministrazioni del vaccino prodotto da Pfizer, ma "se ci saranno vantaggi in futuro, anche in questo caso potremmo decidere di ridurre l'intervallo in linea con quanto suggerito dagli esperti", ha detto il ministro della Sanità, Adam Vojtech. (Vap)