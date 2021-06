Tunisia: situazione epidemiologica “molto grave” in sette governatorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione epidemiologica nel governatorato di Kasserine, in Tunisia, è “molto grave”, simile a diverse province, tra cui Kairouan, Sidi Bouzid, Beja, Siliana, El Kef e Jendouba. Lo ha confermato il portavoce ufficiale del ministero della salute della Tunisia, Nissaf Ben Alaya in una dichiarazione all'agenzia stampa tunisina “Tap”. "Questa situazione sanitaria critica nella regione di Kasserine richiede l'adozione di misure rigorose per interrompere l'aumento dell'infezione", ha detto Ben Alaya. Il portavoce ha invitato tutti i cittadini ad essere responsabili, cauti, vigili e aderire a misure preventive e protocolli sanitari che si sono dimostrati efficaci nella prevenzione dell'epidemia, oltre a intensificare le campagne di vaccinazione. Il portavoce del ministero ha affermato che la situazione epidemiologica nella regione di Kasserine sta assistendo, secondo i dati aggiornati, a un raddoppio dei casi di infezione e ad un aumento dei decessi, oltre alle difficoltà di fornire cure negli ospedali a tutti i malati. (Tut)