Tunisia: Consiglio di ministri “ristretto” per valutare i risultati della visita in Libia

- Il primo ministro della Tunisia Hichem Mechichi ha supervisionato un consiglio ministrale ristretto ieri, lunedì 7 giugno 2021, al palazzo del governo della Kasbah, per dare seguito ai risultati della visita effettuata in Libia, dal 22 al 24 maggio. Lo ha riportato un comunicato diffuso dalla presidenza del governo. Mechichi ha sottolineato la necessità di dare seguito ai risultati di questa visita e alle decisioni presi in campi economici, finanziari e dispositivi, evidenziando l'importanza del suo positivo impatto sul rafforzamento delle relazioni esistenti tra i due Paesi e gli interessi dei due popoli. Il premier tunisino ha inoltre sottolineato l'importanza di adottare misure per accelerare l'attuazione dei risultati raggiunti e attivarli sul campo, in particolare quelli relativi agli scambi commerciali, alle procedure doganali e alla circolazione di merci, capitali e persone tra Tunisia e Libia (Tut)