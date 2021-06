Algeria: ripresi i voli internazionali verso la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Air Algerie ha annunciato l'apertura della vendita dei biglietti per la linea Algeria-Francoforte-Algeria, nell'ambito del ripristino delle frontiere aeree e della ripresa dei voli internazionali. La compagnia ha spiegato che i voli per la Germania saranno programmati ogni mercoledì e tutti i dipendenti di Air Algerie sono stati assunti per soddisfare le richieste dei clienti, in particolare per quanto concerne i voli verso Francia, Turchia e Tunisia. Dopo la ripresa dei voli internazionali è avvenuta il prima giugno, il vettore aerei ha ripristinato le tratte Costantina-Tunisia-Costantina ogni venerdì, Algeri-Istanbul-Algeri (ogni domenica), e Algeri-Parigi (Orly)-Algeri (ogni martedì e giovedì), Algeri-Marseille-Oran (ogni sabato) e Algeri-Barcellona-Algeri (ogni mercoledì). (Ala)