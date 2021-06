Egitto: Covid, ricevute 500 mila dosi del vaccino Sinovac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hala Zayed, ministra della Salute dell'Egitto, ha annunciato che sono state ricevute 500 mila dosi del vaccino anti-Covid prodotto dalla società cinese Sinovac, nell'ambito del piano statale per affrontare la pandemia. Khaled Mujahid, portavoce ufficiale del ministero, ha spiegato che la consegna rientra nel quadro degli sforzi dell'Egitto e della sua volontà di comunicare e coordinarsi con varie autorità per fornire quantità di vaccini all'interno del piano dello stato per vaccinare i cittadini. Mujahid ha indicato che sono in corso i lavori per produrre il primo lotto di vaccini Sinovac in Egitto, nell'ambito dell'accordo di trasferimento di tecnologia e produzione firmato tra la Holding Company for Biopharmaceuticals and Vaccines (Vaccera) e la società cinese Sinovac, presso la sede del governo egiziano lo scorso aprile. (Cae)