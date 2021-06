Energia: A2a su indiscrezioni stampa, con Ardian non è stato sottoscritto alcun accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alle indiscrezioni pubblicate in data 7 giugno su “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus” e, in data odierna, su “Il Sole 24 Ore” relative all’esistenza di possibili accordi tra A2a e Ardian aventi a oggetto la costituzione di una joint-venture controllata da A2a, attiva nel settore della produzione elettrica, A2a precisa in una nota di non aver sottoscritto alcun accordo con Ardian, pur essendo in corso negoziazioni con la medesima con l’obbiettivo di sottoscrivere un term-sheet non vincolante con riferimento alla potenziale partnership. A2a informerà prontamente il mercato ai sensi di legge e di regolamento in merito alla eventuale sottoscrizione del term-sheet non vincolante. (Com)