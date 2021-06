Energia: Egitto e Libia discutono attivazione di accordi su petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della National Oil Corporation libica (Noc), Mustafa Sanalla, ha discusso con l'ambasciatore dell’Egitto in Libia, Mohamed Tharwat, dell'attivazione di accordi tra i due Paesi nel campo del petrolio e del gas. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della Noc, indicando che le due parti hanno parlato, durante il loro incontro nella capitale libica Tripoli tenuto ieri, della cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel campo del petrolio e del gas e dell'ampliamento degli orizzonti di lavoro congiunto. Sono stati inoltre discussi accordi tra le due parti nello stesso campo negli anni passati, i comitati misti dal 2009 e la possibilità di riattivarli. Le due parti hanno anche deciso di attivare la costituzione della Gulf of Sirte Gas Projects Company - in partnership con le società di Enppi e Petrojet e il Fondo libico per lo sviluppo economico e sociale (con la partecipazione del 24,5 per cento di Enppi, 24,5 per cento di Petrojet e 51 per cento del Fondo per lo sviluppo). Durante l'incontro è stata sottolineata l'importanza della ripresa economica e sociale della Libia e dell'importanza del ritorno delle aziende egiziane nel settore petrolifero libico. (Cae)