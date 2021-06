Imprese: Alibaba punta ad espandersi nel sud-est asiatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, secondo i regolatori cinesi Alibaba avrebbe di fatto costretto i venditori a utilizzare esclusivamente la sua piattaforma violando la legge anti-monopolio in vigore in Cina. Creata nel 2009, Alibaba Cloud è il maggiore fornitore di servizi cloud in Cina ed è la seconda maggiore fonte di entrate per il gruppo Alibaba dopo le vendite online (con un contributo pari al 7 per cento nell’ultimo trimestre dello scorso anno). Le attività di e-commerce, che nello stesso periodo hanno pesato per quasi il 70 per cento sui ricavi aziendali, sono invece chiamate a fronteggiare la crescente competizione di piattaforme come Pinduoduo e Jd. (Cip)