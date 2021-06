Imprese: Nvidia chiede all'antitrust cinese di valutare acquisizione britannica Arm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda tecnologica statunitense Nvidia ha chiesto all'antitrust cinese di valutare l'acquisizione da 40 miliardi di dollari (33 miliardi di euro circa) dell'azienda di chip designing britannica Arm. La richiesta metterebbe in moto un periodo di indagine che potrebbe richiedere un periodo tra i 12 e i 18 mesi. La Cina, riferisce il quotidiano "Financial Times", rappresenta un mercato enorme per Arm, società che vende i propri chip con una concessione di licenza ad una joint venture locale. Diversi esperti di diritto commerciale cinese hanno affermato che i principali produttori di chip nazionali, fra cui HiSilicon di Huawei e il gruppo di investimenti finanziato dallo Stato E-Town Capital, si sarebbero opposti all'accordo, indicandolo come potenzialmente pericoloso il fatto che il design dei chip possa finire nelle mani della statunitense Nvidia. (Rel)