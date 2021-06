Medio Oriente: Emirati inviano 960 tonnellate di aiuti alla Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti (Erc), ieri, lunedì 7 giugno, ha inviato 960 tonnellate di prodotti medici e alimentari urgenti per 20 mila famiglie nella Striscia di Gaza "per alleviare le ripercussioni umanitarie". Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam". La Wam ha comunicato che gli Emirati arabi hanno inviato 33 spedizioni attraverso il valico di frontiera di Rafah, come parte dei programmi umanitari e di soccorso dell’Erc per il popolo palestinese. I palestinesi nella Striscia di Gaza vivono in condizioni umanitarie terribili dopo il “cessate il fuoco” tra Israele e i militanti di Hamas, iniziato il mese scorso, ponendo fine a 11 giorni di scambi di bombardamenti transfrontalieri. (segue) (Res)