Medio Oriente: Emirati inviano 960 tonnellate di aiuti alla Striscia di Gaza (2)

- Il continuo scontro tra le forze israeliane e i gruppi militanti palestinesi è "inaccettabile", ha dichiarato il mese scorso il segretario generale Antonio Guterres all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sottolineando che "i combattimenti devono cessare immediatamente". "Sono profondamente scioccato dai continui bombardamenti aerei e di artiglieria delle forze di difesa israeliane a Gaza", ha aggiunto Guterres. Secondo la Wam, le famiglie che vivono a Gaza mancano di cibo necessario, medicine, vestiti e materiali da costruzione di base. “Gli Emirati stanno seguendo da vicino gli sviluppi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza", ha precisato l’agenzia di stampa emiratina. Nello scorso gennaio, il Paese aveva inviato 808 tonnellate di materiale di soccorso urgente per un valore di nove milioni di dirham (circa due milioni di euro), per sostenere 10 mila famiglie e fornire i bisogni di base dei palestinesi per migliorare le loro condizioni di vita. (Res)