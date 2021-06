Roma: si abbassa i pantaloni davanti a una bimba e la sua mamma, aveva droga con sè, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano di 47 anni in Viale Ionio, dopo essersi tirato giù i pantaloni, ha mostrato i genitali ad una bambina che transitava a bordo di un'auto in compagnia della madre. La donna, sconvolta, ha immediatamente allertato la Polizia che nel giro di pochi minuti è intervenuta sul posto. Il 47enne, con vari precedenti di polizia, nel frattempo si era rintanato nell'esercizio commerciale di cui è socio dove è stato trovato dagli agenti del commissariato Villa Glori. Qui i poliziotti, insospettiti da un forte odore di droga, hanno proceduto alla perquisizione del locale trovando 13 buste in plastica contenenti 141,116 grammi di marijuana, 1 busta contenente 97,58 grammi di hashish, 30 bustine in plastica contenenti 131,18 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione, 1 rotolo di carta pellicola e numerose bustine in plastica per il confezionamento. (segue) (Rer)