Roma: si abbassa i pantaloni davanti a una bimba e la sua mamma, aveva droga con sè, arrestato (2)

- Nel banco di vendita, nascoste con estrema cura nel fondo di un cassetto, sono state trovate 61 banconote da 50 euro, mentre nella stampante, al posto del toner, è stato rinvenuto un astuccio di colore verde contenente 18 banconote da 20 euro, 20 banconote da 10 euro e 7 banconote da 5 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 262,56 grammi di hashish divisi in 5 involucri, un bilancino di precisione, un coltello per il taglio e numerose bustine in plastica per il confezionamento. Al termine degli accertamenti il 47enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e atti osceni. (Rer)