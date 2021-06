Medio Oriente: Emirati accolgono primo ufficio American Jewish Committee nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Abdullah e la sua controparte bahreinita, Abdullatif al Zayani, hanno ribadito che gli accordi, che anche il Sudan e il Marocco hanno firmato, mirano a portare una pace duratura e prosperità attraverso la cooperazione in campi come la tecnologia e la salute. "Dobbiamo essere tolleranti per portare prosperità in un quartiere difficile", ha affermato il ministro emiratino, che ha sottolineato come lo sforzo globale per "sfidare l'estremismo e le idee radicali non è stato appropriato". Gli Emirati Arabi Uniti hanno insistito con i piani per approfondire i legami con Israele, nonostante le ostilità tra Israele e Hamas il mese scorso. Lo sceicco Abdullah ha precisato che trovare una soluzione al conflitto israelo-palestinese richiederebbe un pensiero "strategico" da entrambe le parti. (Nys)