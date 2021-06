Etiopia: Guterres, diverse aree del Tigrè sono "sull'orlo della carestia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse aree della regione settentrionale dell'Etiopia, nel Tigrè, sono "sull'orlo della carestia" e la situazione "continuerà a peggiorare", a meno che i finanziamenti non vengano aumentati e l'accesso umanitario alla regione non migliori. Lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutterres, che in dichiarazioni su Twitter ha ribadito che "le azioni che intraprendiamo ora possono significare la differenza tra la vita e la morte per molte persone". La scorsa settimana le Nazioni Unite hanno lanciato un avvertimento sul ritorno di una carestia come quella, dagli effetti devastanti, che si verifico' nel 1984. Secondo quanto dichiarato dal vice segretario delle Nazioni Unite in carica degli aiuti di emergenza Mark Lowcock, sono già centinaia di migliaia le persone che vivono in condizioni di carestia nel Tigrè dopo mesi del conflitto avviato a novembre scorso. Il 4 novembre, il governo del primo ministro etiope Abiy Ahmed ha lanciato un'offensiva per estromettere dal potere l'allora partito al governo nella regione, il Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf), dopo che i suoi miliziani hanno attaccato alcune basi federali nella regione tigrina. Durato sette mesi ma con sequele ancora presenti, il conflitto ha avuto un impatto devastante sulla sicurezza alimentare della regione. (Res)