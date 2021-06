Francia: Autorità sicurezza del nucleare chiede decisioni su gestione rifiuti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Autorità per la sicurezza del nucleare (Asn) chiede alle istituzioni di prendere "a breve termine" delle decisioni sulla gestione dei rifiuti radioattivi. "È necessario agire affinché delle filiere di gestione sicure siano disponibili per tutti i tipi di rifiuti radioattivi nei 15-20 anni a venire" si legge in un comunicato dell'Asn, ripreso dal quotidiano "Le Figaro". L'autorità sottolinea l'importanza di "anticipare le scelte di gestione delle materie e dei rifiuti radioattivi". La raccomandazione arriva mentre la Francia sta preparando il quinto piano nazionale di gestione delle materie e dei rifiuti radioattivi. L'Asn ha già pubblicato diversi avvisi nell'ambito della preparazione del piano.(Frp)