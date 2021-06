© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guglielmo Epifani è stato un grande sindacalista in grado di fare sintesi per il bene comune. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini in collegamento con Rainews24. “Sono giornate tristi, non eravamo preparati a questa notizia. E’ venuta a mancare una persona molto importante che ha dedicato tutta la sua vita al mondo del lavoro”, ha spiegato il leader sindacale.(Rin)