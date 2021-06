Roma: Figliomeni (Fd'I), Raggi non utilizzi pagina istituzionale per propaganda elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le cose più discutibili a cui la politica ci ha abituato negli ultimi anni, c'è sicuramente la propaganda elettorale espletata sui canali di comunicazione istituzionale. Ancora più discutibile è che tale pratica venga posta in essere da coloro, i 'portavoce del popolo', che si erano presentati come quelli distanti anni luce dalla cosiddetta vecchia politica". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Vedere la pagina istituzionale del sindaco Raggi 'sponsorizzare' il proprio comitato elettorale è uno schiaffo alla decenza. Ci permettiamo di suggerire al sindaco di prestare attenzione perché è vietato dalla legge utilizzare risorse pubbliche per fini privati. Invece di tessere le lodi del M5s Roma nella pagina istituzionale, gli esercenti e gli operatori commerciali di Roma, soprattutto quelli che si occupano del settore turistico, avrebbero preferito vedere lo staff della comunicazione istituzionale promuovere in qualche modo la città visto che la stessa sta affondando sotto cumuli di rifiuti. E, possibilmente, senza ulteriori figuracce internazionali come nel caso dell'arena di Nimes scambiata per il Colosseo o del gravissimo errore sulla data del bombardamento di San Lorenzo", conclude la nota. (Com)