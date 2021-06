Pakistan: incidente ferroviario, bilancio delle vittime sale a 63

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime a seguito dell’incidente ferroviario avvenuto ieri nella provincia di Sindh, in Pakistan, sale a 63 persone. Lo ha confermato il vicecommissario provinciale, Usman Abdullah, specificando che tra le vittime ci sono anche un neonato di un mese e una donna di 81 anni. La collisione ha visto protagonista un treno espresso che era deragliato poco prima a nord-est di Daharki, invadendo con alcuni vagoni i binari di congiunzione con una linea su cui viaggiava, in direzione contraria, un secondo treno espresso da Rawalpindi. "Questo è l'incidente più colossale che ho visto in circa dieci anni di servizio", ha detto l'ingegnere ferroviario Jahan Zeb, sul luogo per la riparazione delle rotaie danneggiate. L'incidente ha riacceso il dibattito sullo stato precario del sistema di trasporto pubblico pachistano, in particolare sulla rete ferroviaria, che ha visto pochi investimenti negli ultimi decenni. (Inn)