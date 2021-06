Vaccino: Costa, terza dose dopo un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza dose di vaccino anti-Covid "sarà prevista". Lo ha confermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto ad "Agorà" su Rai3. Secondo gli studi attuali "indicativamente sarà l'anno l'arco temporale in cui questo richiamo dovrà essere fatto", ha aggiunto spiegando che per allora "non saremo più in una situazione emergenziale: avremo una struttura organizzata sul territorio, ci sarà ovviamente la possibilità di una pianificazione e di un'organizzazione diversa". (Rin)