Myanmar: Croce rossa annuncia incremento delle misure di sostegno

- La Croce rossa del Myanmar intensificherà le operazioni di sostegno a centinaia di migliaia di persone colpite dalla crisi economica e dalle violenze causate dalla pandemia di coronavirus e dal golpe militare del primo febbraio scorso. L'organizzazione lo ha annunciato oggi tramite un comunicato del suo segretario generale, Htin Zaw Soe. "Molte persone faticano a trovare una fonte di reddito, ed hanno accesso limitato a servizi di base come l'assistenza sanitaria", afferma la nota del segretario. La Croce rossa aumenterà il sostegno a 236mila persone nel Paese col sostegno della Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa. Le misure di sostegno includeranno aiuti alimentari e in denaro. L'economia del Myanmar è semiparalizzata a causa della pandemia di coronavirus, degli scioperi generali e delle proteste in corso dal primo febbraio. (segue) (Inn)