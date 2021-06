Myanmar: Croce rossa annuncia incremento delle misure di sostegno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 840 persone sono state uccise e 5.600 arrestate nel corso delle operazioni di sicurezza seguite al golpe militare del primo febbraio scorso, culminato della deposizione della leader Aung San Suu Kyi e del presidente Win Mynt. Lo indicano i dati raccolti dall’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici. Nei giorni scorsi le forze armate birmane hanno effettuati attacchi aerei e d’artiglieria contro le posizioni dei ribelli armati nell’est del Paese, costringendo centinaia di persone ad abbandonare le loro case. Lo riferiscono i media locali. Oggetto dell’attacco sono stati gli uomini della Forza di difesa popolare a Demoso, nello Stato di Kayah, al confine con la Thailandia. Il regime militare aveva già condotto attacchi aerei nell’area, trasformatasi nelle ultime settimane in uno degli epicentri del conflitto aperto dal colpo di Stato del primo febbraio e dalla deposizione della leader Aung San Suu Kyi. Su Facebook la Forza di difesa del popolo Karenni, una delle milizie etniche attive nella zona, ha riferito di essere stata attaccata da due elicotteri militari la scorsa notte. Finora, secondo i dati delle Nazioni Unite, nello Stato di Kayah risultano sfollate circa 37 mila persone, molte delle quali costrette a rifugiarsi nella giungla. La giunta militare considera la Forza di difesa popolare un’organizzazione terroristica, così come il Governo di unità nazionale (Nug) formato dall’opposizione. (Inn)