Argentina-Spagna: Sanchez in visita ufficiale, focus su partenariato pubblico e privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Pedro Sanchez a Buenos Aires era stata annunciata l'11 maggio dopo l'incontro tenuto a Madrid dal capo di governo spagnolo con lo stesso Alberto Fernandez nell'ambito di un tour europeo del presidente argentino. "Argentina e Spagna rafforzeranno il loro accordo strategico", aveva detto in quell'occasione Fernandez nella dichiarazione congiunta con il suo omologo spagnolo, al Palazzo della Moncloa. In quell'occasione aveva rivelato anche di "nutrire aspettative molto alte" sulla visita di Sanchez in Argentina. In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Telam, l'ambasciatore argentino a Madrid, Ricardo Alfonsin, ha affermato che la Spagna cerca di promuovere associazioni in aree strategiche come quelle delle energie rinnovabili, del litio, dell'idrogeno verde, del settore alimentare e della tecnologia. (Abu)