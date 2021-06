Filippine: Banca mondiale rivede al ribasso le proiezioni di crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita economica delle Filippine per il 2021, a causa della contrazione del Pil più marcata del previsto nel primo trimestre, e del ripristino delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus nell'area metropolitana di Manila. Anche se l'economia del Paese resta indirizzata verso una ripresa, la crescita del prodotto interno lordo nel 2021 sarà inferiore al previsto, e si attesterà approssimativamente al 4,4 per cento, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa Kevin Chua, senior economist della Banca mondiale. La Banca aveva precedentemente previsto per le Filippine una crescita annua del Pil nell'ordine del 5,5 per cento, mentre il governo delle Filippine prevede ancora ufficialmente una crescita compresa tra il 6 e il 7 per cento annuo. Nel 2020 la Filippine hanno subito a causa della pandemia una contrazione economica record, pari al 9,6 per cento del Pil. (Fim)