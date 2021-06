Russia: prima causa utenti di Twitter contro garante comunicazioni Roskomnadzor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale Taganskij di Mosca ha registrato una causa intentata contro il garante delle comunicazioni russo Roskomnadzor in relazione al rallentamento di Twitter. Lo ha riferito a "Rbk" il senior partner di Setevikh Svobod, l'avvocato Stanislav Seleznev, che rappresenta gli interessi dei querelanti. La querela è stata depositata da un gruppo di politici, tra cui il presidente del distretto municipale moscovita di Krasnoselskija, Ilya Jashin, un attivista ed ex deputato dell'assemblea legislativa della regione di Vologda, Evgenij Domozhirov, il fotografo di "Meduza" Evgenij Feldman, il deputato municipale di Mosca Vadim Korovin. I querelanti sostengono che le le restrizioni imposte a Twitter in Russia violino i loro diritti. "I diritti di ciascuno dei querelanti sono ampiamente influenzati dalle restrizioni applicabili, poiché la pubblicazione di file multimediali costituisce una parte significativa della loro comunicazione con il pubblico", ha dichiarato Selezenev. "L'interferenza nel normale funzionamento del servizio Twitter da parte di Roskomnadzor, sotto forma di rallentamento dell'accesso all'intero servizio per tutti gli utenti in tutta la Federazione Russa, costituisce un'interferenza con il diritto dei querelanti di esprimere liberamente la propria opinione", si legge nella querela depositata. (segue) (Rum)