Russia: prima causa utenti di Twitter contro garante comunicazioni Roskomnadzor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I querelanti chiedono al tribunale di obbligare Roskomnazdor "interrompere l'utilizzo di misure di risposta centralizzata, anche sotto forma di rallentamento della velocità, verso Twitter", e di imporre all'agenzia garante "di escludere il social network dall'elenco delle minacce alla stabilità, alla sicurezza ed all'integrità di Internet e delle reti pubbliche di comunicazione nella Federazione Russa". Dal 10 marzo, Roskomnadzor ha rallentato il funzionamento del social network Twitter in Russia. Il dipartimento lo spiega con il posizionamento di materiali proibiti su questo sito. Il rallentamento ha interessato tutti i dispositivi mobili e per il 50 per cento quelli fissi. Le misure implicano un rallentamento nel trasferimento dei contenuti foto e video; il provvedimento non si applica al trasferimento dei messaggi di testo. A metà maggio, le restrizioni sono state allentate, poiché Twitter ha rimosso oltre il 91 per cento dei contenuti illegali individuati dal garante. (Rum)