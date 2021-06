Russia: nuovo procedimento contro l'ex direttore di Open Russia Pivovarov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato avviato un nuovo procedimento amministrativo contro l'ex direttore dell'organizzazione Open Russia, Andrej Pivovarov. Lo ha riferito l'ex coordinatrice dell'organizzazione, Tatjana Usmanova. "E’ stato aperto un procedimento amministrativo per non aver incluso l'organizzazione nell'elenco degli agenti stranieri", ha affermato la coordinatrice, secondo la quale il caso riguarda, nello specifico, una seconda organizzazione diretta da Pivovarov, Open Petersburg, inserita dalle autorità nell'elenco degli agenti stranieri nel dicembre dello scorso anno, ma che era stata istituita in precedenza per scopi di promozione culturale. Il caso è stato aperto dall'ufficio del procuratore di San Pietroburgo, ha precisato Usmanova. Il 31 maggio Pivovarov è stato arrestato mentre si trovava su un volo diretto da San Pietroburgo a Varsavia pochi istanti prima del decollo. Pivovarov è stato accusato di aver collaborato con una "organizzazione indesiderata", una designazione affibbiata a Open Russia, organizzazione legata al dissidente Mikhail Khodorkovskij, nel 2017. Il suo arresto è giunto una settimana dopo che Open Russia ha annunciato la chiusura delle attività per proteggere i suoi sostenitori da procedimenti penali. Per le accuse a lui imputate, Pivovarov rischia sei anni di carcere. Il dissidente ha definito quello nei suoi confronti un processo politico, mirato a impedire la sua candidatura alle elezioni per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) previste a settembre.(Rum)