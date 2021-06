Georgia: il Movimento nazionale rientra ufficialmente oggi in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Movimento nazionale georgiano torneranno oggi in Parlamento dopo un boicottaggio dei lavori durato diversi mesi. Secondo Khatia Dekanoidze, una delle leader del partito, il Movimento Nazionale considera il Parlamento uno strumento importante per il partito per candidarsi con forza alle elezioni locali. "Vedo questo Parlamento come un organo di transizione prima delle elezioni parlamentari anticipate", ha osservato Dekanoidze. Il Movimento nazionale ha deciso di interrompere il boicottaggio ai lavori nonostante il rifiuto dell’esito delle elezioni parlamentari dello scorso 31 ottobre ma non ha accettato di firmare l'accordo del 19 aprile scorso fra maggioranza e opposizione raggiunto con la mediazione del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il gruppo parlamentare del Movimento nazionale sarà formato da 32 membri e sarà guidato da Dekanoidze. (Rum)