Lavoro: sottosegretario Durigon, doveroso difendere tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì allo sblocco dei licenziamenti dal primo luglio in tutti i settori che possono ripartire e riorganizzarsi. Ma da parte della Lega, assicura il sottosegretario al ministero dell'Economia Claudio Durigon, c'è anche l'apertura verso una protezione ulteriore dei posti di lavoro nei comparti particolarmente provati dalla crisi, a cominciare dal tessile. Il Pd accusa la Lega di aver cambiato troppe volte idea sul blocco dei licenziamenti, mettendo cosa in difficoltà il ministro del Lavoro. "Non penso - spiega Durigon a "la Repubblica" - che la nostra posizione abbia potuto creare alcun tipo di difficoltà. Io credo che sia doveroso difendere tutti i lavoratori, ma bisogna anche difendere le imprese se vogliamo che l'economia e il lavoro ripartano davvero". "E quindi, - aggiunge - oggettivamente se facciamo una norma specifica per i settori in crisi forte, come diceva Giancarlo Giorgetti ieri e come diceva una settimana fa Salvini noi, analizzando i dati, crediamo che si possa gestire questa partita in maniera diversa rispetto a una proroga totale del blocco, e che lo sblocco in alcuni settori possa già avvenire per permettere alle aziende di riorganizzarsi e di assumere". (segue) (Res)