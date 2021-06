Lavoro: sottosegretario Durigon, doveroso difendere tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai settori che richiedono maggiore protezione, "se guardiamo alla cassa integrazione ordinaria, che scade a giugno, ci sono circa 140 mila lavoratori della moda e del tessile tra i 480 mila totali. Questo è un settore che, dati i numeri della Cig andrebbe protetto, sul resto abbiamo cifre che ci permettono di reggere. Sblocchiamo i licenziamenti, e facciamo una norma specifica per i settori in crisi forte, con quote di Cig del 30, del 40 per cento. Tolti i lavoratori del tessile e poche altre categorie, io non credo che lo sblocco avrà un impatto così drammatico. Non è che se si toglie il divieto tutti licenzieranno", ha concluso Durigon. (Res)