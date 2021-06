Imprese: Sangalli (Confcommercio), fuori dalla crisi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripresa lenta, saremo definitivamente fuori dalla crisi solo nel 2023". Lo ha detto a "Il Messaggero" il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che promuove le riaperture e i progressi della campagna vaccinale, fondamentali per rimettere in moto l'economia italiana, ma spiega che la strada da percorrere è ancora molto lunga. Gli indicatori economici tornano a sorridere. "A maggio il Pil ha mostrato i primi segnali di una ripresa di qualche rilievo, con un incremento del 3,7 per cento secondo le nostre stime. Se a questo aggiungiamo l'inaspettata crescita registrata dall'Istat nel primo trimestre, allora ci sono le premesse per un possibile recupero superiore al 4,5 per cento nel 2021". "Non tutti i settori, ovviamente, - continua il presidente - stanno viaggiando agli stessi ritmi. Se la manifattura e le costruzioni già da alcuni mesi registrano variazioni positive, per i servizi la strada da percorrere è ancora molto lunga. Per i grandi aggregati del turismo, della cultura e della convivialità, un ritorno ai livelli di produzione e consumo del 2019 potrà verificarsi, molto probabilmente, solo all'inizio del 2023". (segue) (Res)