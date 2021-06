Imprese: Sangalli (Confcommercio), fuori dalla crisi nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo è tra quelli che hanno sofferto di più. "Il turismo, soprattutto quello estero, è ancora molto lontano da una vera ripresa. Per l'anno in corso stimiamo una crescita delle spese turistiche del 18,8 per cento: fanno quasi 11 miliardi di euro di maggiori spese rispetto al 2020. Ma anche in questa ipotesi favorevole, il giro d'affari sarà inferiore del 50 per cento rispetto ai livelli del 2019, con una perdita di oltre 65 miliardi di euro. Tra l'altro sono ancora moltissime le imprese chiuse e per alcune, penso alle discoteche, non è prevista una data per la riapertura". "Questo - conclude Sangalli - significa rischio concreto di cessazione definitiva delle attività, con conseguenze drammatiche per l'occupazione". (Res)